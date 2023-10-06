İstanbul'un Kurtuluşu mesajları: En güzel bayrak resimli İstanbul'un kuruluşu mesaj ve sözleri
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu, Büyük Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler!" diyerek başlattığı İstiklal Savaşı'nı taçlandıran gün olarak her yıl sadece İstanbul'da değil yurt genelinde sevinçle kutlanıyor. Mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler ise İstanbul'un Kurtuluşu mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel 6 Ekim bayrak resimli İstanbul'un Kuruluşu mesaj ve sözleri...
İstanbul'un Kurtuluşu mesajları özellikle bayraklı İstanbul resimli 6 Ekim mesajları büyük günün 100. yıl dönümünü kutladığımız bugün en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sosyal medyada sevdikleriyle mutluluğunu paylaşmak isteyenler için resimli İstanbul'un Kurutuluşu mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte resimli 6 Ekim mesajları...
"İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden biridir. Bu özel günü milletimizin birlik ve beraberliği ile kutluyoruz."
"İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin vatan sevgisinin en güzel örneğidir. Bu kutlu günü coşkuyla selamlıyoruz."
"İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin özgürlüğüne olan tutkusunun bir ifadesidir. Bu tarihi anı, birlik ve beraberlik içinde kutlayalım."
"İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönemin simgesidir. Bu önemli günü minnetle anıyoruz."
"İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye'nin modernleşme ve gelişme yolunda attığı adımların başlangıcını simgeliyor. Geleceğe umutla bakıyoruz."