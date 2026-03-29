Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        'Geleceğe Dönüş' yıldızı James Tolkan hayatını kaybetti

        'Geleceğe Dönüş' yıldızı James Tolkan hayatını kaybetti

        'Geleceğe Dönüş' ve 'Top Gun' filmlerindeki rolleriyle tanınan James Tolkan, 94 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        94 yaşında hayatını kaybetti

        'Geleceğe Dönüş' ve 'Top Gun' filmleriyle hafızalarda yer edinen James Tolkan, 94 yaşında hayatını kaybetti. 'Geleceğe Dönüş' serisinde Gerard Strickland rolünü canlandırmasıyla tanınan Tolkan'ın 26 Mart'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

        Tolkan'ın temsilcisi John Alcantar, "James hakkındaki haberler maalesef doğru. James, sevilen bir oyuncuydu ve dolu dolu, güzel bir hayat yaşadı" dedi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

        Tolkan; Michael J. Fox, Christopher Lloyd ve Lea Thompson ile birlikte 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filminde ve 1989 yapımı devam filminde Hill Valley Lisesi'nin sert mizaçlı müdür yardımcısını canlandırdı. Üçüncü filmde ise karakterinin büyükbabası olarak döndü.

        Filmin başrol oyuncusu Michael J. Fox, Tolkan'ın ardından veda mesajı paylaşarak, "Seni tanımak, seninle birlikte oynamak ve 'Tales from the Crypt' dizisinde yönetmenliğini üstlenmiş olmaktan dolayı minnettarım. Seni özleyeceğim dostum" sözlerini kullandı.

        Tolkan, Tony Scott'ın 1986 yapımı aksiyon filmi 'Top Gun'da Tom Cruise, Val Kilmer ve Meg Ryan gibi yıldızlarla birlikte oynadı ve Komutan Tom Jardian rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

        Tolkan, ölümünden önce en son 'War Games' filminde rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Simav fayı stresini bitirmedi"

        Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını söyledi. 2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde...
        #James Tolkan
        #ölüm
        #Geleceğe Dönüş
        #Top Gun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?