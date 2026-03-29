'Geleceğe Dönüş' yıldızı James Tolkan hayatını kaybetti

'Geleceğe Dönüş' ve 'Top Gun' filmleriyle hafızalarda yer edinen James Tolkan, 94 yaşında hayatını kaybetti. 'Geleceğe Dönüş' serisinde Gerard Strickland rolünü canlandırmasıyla tanınan Tolkan'ın 26 Mart'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Tolkan'ın temsilcisi John Alcantar, "James hakkındaki haberler maalesef doğru. James, sevilen bir oyuncuydu ve dolu dolu, güzel bir hayat yaşadı" dedi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Tolkan; Michael J. Fox, Christopher Lloyd ve Lea Thompson ile birlikte 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filminde ve 1989 yapımı devam filminde Hill Valley Lisesi'nin sert mizaçlı müdür yardımcısını canlandırdı. Üçüncü filmde ise karakterinin büyükbabası olarak döndü.

Filmin başrol oyuncusu Michael J. Fox, Tolkan'ın ardından veda mesajı paylaşarak, "Seni tanımak, seninle birlikte oynamak ve 'Tales from the Crypt' dizisinde yönetmenliğini üstlenmiş olmaktan dolayı minnettarım. Seni özleyeceğim dostum" sözlerini kullandı.

Tolkan, Tony Scott'ın 1986 yapımı aksiyon filmi 'Top Gun'da Tom Cruise, Val Kilmer ve Meg Ryan gibi yıldızlarla birlikte oynadı ve Komutan Tom Jardian rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Tolkan, ölümünden önce en son 'War Games' filminde rol aldı.