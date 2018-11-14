Tüketiciler, yeni ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi için gelişmiş dijital teknolojilere yöneldikçe, ev dekorasyon perakendecileri ve uzmanları bu istekleri karşılamanın yeni yollarını arıyor.

Bu kapsamda çalışmalar yapan Dassault Systèmes, ev dekorasyon sektörü ve müşterilerine sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) sunan iki yeni HomeByMe uygulamasını tanıttı.

Ev ortamını değiştiren sanal deneyimi tüketicilere ücretsiz olarak sunan HomeByMe platformu ile tüketiciler, gerçek dünyada yapacakları satın alımı, projeyi veya tadilatı gerçekleştirmeden önce ev dekorasyon seçimlerini belirleyip, görselleştirebiliyor.

TAK GÖZLÜĞÜ EVİNİ DEĞİŞTİR

Tüketici ve mağaza alışkanlıklarını sanal ve artırılmış gerçeklikle birleştirecek olan bu yeni uygulamalarla şunlar yapılabilecek:

Artırılmış gerçeklik uygulaması: HomeByMe AR Experience ile kullanıcılar, gelecekteki alanlarının iç mekanlarını, kapsayıcı bir artırılmış gerçeklik deneyimi içinde 3D modeller ve gerçek ölçekli markalı mobilyalarla tasarlayabilecek. Bir iPad veya iPhone 6S veya üzeri telefonla kullanıcılar, cihazlarını bir nesne yerleştirmek istedikleri alana doğrultup, duvarları ve zemini bulması için cihazı hareket ettirecek. Kullanıcılar, farklı markalardan kanepe, masa, vazo, boya ve diğer öğeleri içeren kataloga göz atıp, seçebilecek; önizleme yapıp, döndürebilecek veya taşıyabilecek. Platform, kullanıcılar tek bir tıklamayla seçtiği ürünleri ilgili satıcıdan satın alma veya iç tasarım ve dekorasyon projelerini paylaşma imkanı da sunacak.

Sanal gerçeklik uygulaması: HomeByMe VR Experience ile tüketiciler, çevrimiçi planlama çözümünde bir proje hazırladıktan ve ardından ev dekorasyon seçimlerini yaptıktan sonra, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak kendilerini mekanın içindeymiş gibi hissedebilecekler. Bu ortamda mobilya ve dekor seçimlerini gerçek boyutlarında görüp, yaptıkları seçimlerin gerçek dünyaya yansıması hakkında bir fikir edinmek için odanın içinde dolaşabilecekler.

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