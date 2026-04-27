        Haberler Kültür-Sanat Müzik Geleceğin yıldız solistleri İş Sanat sahnesinde

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri Defne Mecidiye (klarnet) ve Mustafa Anıl Aşan (piyano) ile devam ediyor...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:45
        İş Sanat, ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konserleri genç yıldızların sahne deneyimini artırarak onları dünya sahnelerine hazırlamayı amaçlıyor. Parlayan Yıldızlar konserlerinde 20 Nisan Pazartesi akşamı sahne alan Defne Mecidiye (klarnet) ve Mustafa Anıl Aşan (piyano) sanatseverlerle buluştu.

        Defne Mecidiye, repertuvarında klarnetin teknik ve lirik olanaklarını ön plana çıkaran eserlere yer verirken, Mustafa Anıl Aşan ise romantik dönemin önde gelen bestecileri Johannes Brahms, Frédéric Chopin ve Franz Liszt’in eserlerini seslendirdi.

        DEFNE MECİDİYE

        2009 yılında İzmit’te doğan Defne Mecidiye, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Öğr. Gör. Yasemin Salman ile klarnet eğitimine başladı.

        Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası ve Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası’nda klarnet grup şefi olarak görev yapan genç müzisyen, 2025 yılında Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi (S.T.O.A.) yaz kampında klarnet grup şefi olarak görev yaptı.

        2023 yılında Yunanistan ve Belçika’da düzenlenen masterclass programlarına katıldı ve Franck Amet, Florent Héau, Philippe Cuper, Robert Spring, Marco Thomas, Spyros Mourikis, Robert Oberaigner, Deborah Bish, Henk Soenen, Jean-Marc Fessard, Orkun Uyar, Kıvanç Fındıklı, Ayşegül Kirmanoğlu, Ecesu Sertesen ve Emirhan Tuğa gibi önemli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

        Genç müzisyen, 2023 yılında World Classical Music Awards yarışmasında Gold Prize, Saint-Saëns International Music Competition’da Gold Prize ve Excellent Interpretation Special Award; 2025 yılında ise Beethoven International Music Competition UK’de First Prize ödüllerine layık görüldü.

        MUSTAFA ANIL AŞAN

        Mustafa Anıl Aşan, 2009 yılında İstanbul’da doğdu. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazandı ve bir yıl boyunca Prof. Yeşim Alkaya Yener ile çalıştı.

        2024 yılında Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde konser veren sanatçı, konservatuvar bünyesinde konserler vermeye devam ediyor.

        Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi piyano bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan genç piyanist, 2021 yılından bu yana Prof. Binnur Ekber ile çalışmalarını sürdürüyor.

        Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz...

        PROGRAM

        Defne Mecidiye

        Henri Rabaud Solo de Concours Op.10

        Carlo Della Giacoma Tosca Fantasia Op.171

        Carl Maria von Weber Grand Duo Concertant Op.48

        Mustafa Anıl Aşan

        Johannes Brahms Rhapsody in B minor, Op. 79 No. 1

        Frédéric Chopin Nocturne in C-sharp minor, Op. 27 No. 1

        Franz Liszt Liebestraum, S. 541 No. 3 in A-flat major

        Franz Liszt Gnomenreigen, S. 145 No. 2

        Frédéric Chopin Étude in C minor, Op. 25 No. 12 (“Ocean”)

        Frédéric Chopin Polonaise in A-flat major, Op. 53 (“Heroic”)

        Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz

