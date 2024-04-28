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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Gelecek Kısa' İstanbul Modern'de

        'Gelecek Kısa' İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern Sinema'nın, animasyondan belgesele, yılın öne çıkan, ilk kez gösterilen ve festivallerden ödüllerle dönen kısa filmlerden oluşan seçkisi "Gelecek Kısa", 2–5 Mayıs 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:08
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        'Gelecek Kısa' İstanbul Modern'de
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        İstanbul Modern Sinema'nın, animasyondan belgesele, yılın öne çıkan, ilk kez gösterilen ve festivallerden ödüllerle dönen kısa filmlerden oluşan seçkisi "Gelecek Kısa", 2–5 Mayıs 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. Kısa filmin sinema dünyasında keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, "Üçüncü kez düzenlediğimiz Gelecek Kısa programında bu yıl 25 filme yer veriyoruz. Aralarında Küçük Buluntular, Ferret gibi izleyiciyle ilk kez buluşacak filmler de var. İstanbul Modern Sinema'da bir kısa film festivali gibi hazırlandığımız Gelecek Kısa'yı, Yiğit Hepsev, Vehbi Bozdağ, Selin Öksüzoğlu başta olmak üzere yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi. İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı mayıs programında, yıla damgasını vuran 25 kısa film yer alıyor.

        Kurdun Kutusu
        Kurdun Kutusu

        PROGRAM 1

        AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM, 2023

        Yönetmen: Yiğit Hepsev

        Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, İncinur Daşdemir, Arda Yenilikçi

        Dünyanın sonu yaklaşırken; Seher, babası ve kardeşini kurtarmak için uzun bir aradan sonra kasabaya geri döner ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır.

        KURDUN KUTUSU, 2023

        Yönetmen: Uğur Savaş

        İdealleri uğruna bir gece kurda dönüşen adam, bulutlardan doğan bir grup külahlı cüceyi iş teklifi için evine davet eder.

        GUKLA, 2024

        Yönetmenler: Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan

        Oyuncular: Müge Kızılbağlı, Tomris Çetinel, İnci Sefa Cingöz

        Terk edilmiş bir konakta tesadüfen bir araya gelen İzmirli üç farklı kuşaktan karakteri izleyen psikolojik gerilim ve korku türünde bir film.

        KALABALIK, 2022

        Yönetmen: Pelin Kırca

        İlhan Mimaroğlu ve Freddie Hubbard’ın 1971 tarihli eserinden ilham alan animasyon, izleyiciyi düşündürücü bir oyuna davet ediyor.

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        FERRET, 2023

        Yönetmenler: Serra Duran, Halil Tanışan

        Oyuncular: Akış Ka

        Görsel ve işitsel estetiğiyle dikkat çeken bu soyut film, bir adamın kendini arayış hikâyesini izliyor.

        PROGRAM 2

        ONUN KALESİNDE, 2023

        Yönetmen: Yasemin Demirci

        Oyuncular: Doğu Can, Nezaket Erden, Erdem Şenocak

        Babasını kaybeden genç kadın, babasının evine giderek eşyaları ile anıları arasında kalır. Yas süreci evin ruhuna da sinmiştir.

        Küçük Bulutlar
        Küçük Bulutlar

        KÜÇÜK BULUNTULAR, 2023

        Yönetmen: Sevgi Ortaç

        Olympos arkeolojik sit alanındaki kazılar, her ne kadar kameralarla izlense ve tanrıların dağı artık bir müze haline gelmişse de hikâyenin sonu değildir.

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        ZARAFET VE ŞİDDET ARASINDA, 2023

        Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

        Arşiv görüntüsüyle animasyon karışımı olan film, el hafızası üzerinden aile albümünü, oradaki anıları ve bunların resim ve nakış gibi sanat formlarındaki ifadesini inceliyor.

        36
        36

        36, 2023

        Yönetmen: Rezan Mir Uğurlu

        1980'lerde Fransa'daki bir nükleer santral için hazırlanan tanıtım kataloğunun diapozitif fotoğraf karelerinden oluşan film, izleyiciyi bu mekân içinde bir iç yolculuğa davet ediyor.

        BİR DOSTLUK, 2024

        Yönetmen: Gürkan Yücel

        Sabahattin Kudret Aksal’ın öyküsünden uyarlanan film, yalnızlığın bastığı bu kocaman şehirde herkesten, her şeyden uzak küçücük bir odada buluşan bir kadın ile bir adamı odağına alıyor.

        PROGRAM 3

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        KADIKÖY'ÜN EN İYİ FALCISI, 2023

        Yönetmen: Emine Yıldırım

        Oyuncular: Nazmi Sinen Mihci, İpek Türktan Kaynak, Ezgi Çelik

        Defne, ünlü falcı ve şifacı Hale’den tarot falı randevusu alıyor. Seansa katılan sürpriz bir ziyaretçiyle roller değişerek olaylar ilginç bir hale geliyor.

        BURASI SİZE GÖRE DEĞİL, 2023

        Yönetmen: Ceyda Aşar

        Oyuncular: Şebnem Hassanisoughi, Deniz Karaoğlu

        Bir emlakçı, kiralık ev arayan kentli bir kadına çeşitli boş daireleri gezdirir. Kendine uygun yeri bulmaya çalışan kiracının arayışı fantastik bir yere doğru ilerler.

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        NASIL KAYBOLUNUR, 2023

        Yönetmen: Tilbe Cana İnan

        Oyuncular: Hilmi Özçelik, Eren Çiğdem, Burcu Ger

        Ekin, geceleyin arabasını tamir ettirmek için erkek arkadaşı Murat ile birlikte gittiği oto sanayide, erkek dünyasının uykuya yatmasıyla sessiz bir gezintiye çıkar.

        KURBAĞALAR, 2023

        Yönetmen: Vehbi Bozdağ

        Oyuncular: Name Ünal, Nihal Koldaş, Tuğçe Tanış

        Annesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan genç kadının bir sabah pernceresinden baktığı arazideki molozların kaldırıldığını görmesi, hayatını gözden geçirmesine neden olur.

        En Uzun Gece
        En Uzun Gece

        EN UZUN GECE, 2023

        Yönetmen: Can Merdan Doğan

        Oyuncular: Mustafa Kırantepe, Deniz Görkem Kaya, Hasibe Eren

        Bir aile babası olan Hüseyin, evlerinde misafir ettikleri kayınbiraderi Fırat’la gece aynı yatağı paylaşmak zorunda kalır.

        BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR, 2023

        Yönetmen: Sevin Yaman

        Film, cinsel istismar sonucu zorla evlendirilen genç bir kızın yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor.

        PROGRAM 4

        AVRUPA FATİHİ, 2023

        Yönetmen: Onur Yağız

        Oyuncular: Thomas Curel, Emre Öcal, Umut köker

        21 yaşındaki Fatih, bir Türk düğününde arkadaşı Recep'in kardeşi İpek'e evlenme teklif etmeyi planlar ancak niyetinden kimsenin haberi yoktur.

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        EKSİ BİR, 2024

        Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen

        Oyuncular: Müfit Kayacan, Aram Dildar, Cem Uslu

        Apartman yöneticisi Enver Bey, bodrum dairesine yeni taşınan kiracılardan kötü bir koku geldiğine inanır ve onları evden çıkarmak için apartman sakinlerinden imza toplamaya başlar.

        BEN SÜPERMARKET DEĞİLİM, 2023

        Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay

        Oyuncular: Fatih Al, Erdem Şenocak, Pınar Göktaş

        Deneyimli bir süpermarket çalışanı olan Saffet, “Gizli Müşteri” denetimi söylentileriyle işini kaybedeceğinden korkar. Artık iş arkadaşları da müşteriler de birer tehdit haline gelir.

        PAKET, 2023

        Yönetmen: Melih Aslan

        Oyuncular: Tülin Özen, Faruk Barman, Zeynep Çötelioğlu

        Bir yemek masasında buluşan dört kişi, önlerinde kapalı duran kutuyla ilgili sorularına cevap ararken içlerindeki yükler gittikçe ağırlaşmaya başlar.

        Sonunda
        Sonunda

        SONUNDA, 2023

        Yönetmen: Resmiye Emir

        Oyuncular: Ayşegül Uraz, Barış Gönenen, Burcu Ger

        Genç bir çift, İstanbul'daki arkadaşlarının veda partisine gitmeye çalışırken şehrin kilit trafiğine hapsolur ve gerilir. Partiye vardıklarında ise beklenmedik bir sürpriz onları beklemektedir.

        PROGRAM 5

        TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR (SERPÊHATİYÊN NEQEWİMÎ), 2023

        Yönetmen: Ramazan Kılıç

        Oyuncular: Elanur Kılıç, Reyhan Kılıç, Sükran Aktı

        Doğu Anadolu’da küçük bir köyde yaşayan 10 yaşındaki Sêvin, babaannesinin dünyaya açılan tek penceresi olan televizyonunun kayboluşu üzerine onun yüzünü güldürmeye çalışır.

        Beyaz Dağın Çocukları
        Beyaz Dağın Çocukları

        BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI, 2023

        Yönetmen: Yalçın Çiftçi

        Film, bizi karlı bir Anadolu kışında mezarlığın önüne yapılmış bir köy okuluna ve o okulun sırlarına götürüyor.

        OYUNBOZAN, 2023

        Yönetmen: İlayda İşeri

        Oyuncular: Bahar Sare Vural, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Kılınç

        Şubat 1979’da okul tatilini Ankara’da apartman dairesinde geçiren iki kardeşin annelerinin işten dönene kadar kurdukları oyunları anlatıyor.

        Görüşürüz Kaplumbağa
        Görüşürüz Kaplumbağa

        GÖRÜŞÜRÜZ KAPLUMBAĞA (ADIEU TORTUE), 2024

        Yönetmen: Selin Öksüzoğlu

        Oyuncular: Nursema Çepni, Meltem Ünel, Neriman Çilingiroğlu

        Annesi bir gece ölen İnci, Karadeniz'in geniş yaylasında yalnız kalır. Uzun yıllar sonra geri dönen Zeynep ile tanışınca, birlikte gün doğumundan gün batımına kadar yürüyerek bir yolculuğa çıkarlar.

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        #İstanbul Modern
        #Kısa Film
        #sinema
        #festival
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