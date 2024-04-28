'Gelecek Kısa' İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema'nın, animasyondan belgesele, yılın öne çıkan, ilk kez gösterilen ve festivallerden ödüllerle dönen kısa filmlerden oluşan seçkisi "Gelecek Kısa", 2–5 Mayıs 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. Kısa filmin sinema dünyasında keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, "Üçüncü kez düzenlediğimiz Gelecek Kısa programında bu yıl 25 filme yer veriyoruz. Aralarında Küçük Buluntular, Ferret gibi izleyiciyle ilk kez buluşacak filmler de var. İstanbul Modern Sinema'da bir kısa film festivali gibi hazırlandığımız Gelecek Kısa'yı, Yiğit Hepsev, Vehbi Bozdağ, Selin Öksüzoğlu başta olmak üzere yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi. İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı mayıs programında, yıla damgasını vuran 25 kısa film yer alıyor.

Kurdun Kutusu PROGRAM 1 AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM, 2023 Yönetmen: Yiğit Hepsev Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, İncinur Daşdemir, Arda Yenilikçi Dünyanın sonu yaklaşırken; Seher, babası ve kardeşini kurtarmak için uzun bir aradan sonra kasabaya geri döner ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır. KURDUN KUTUSU, 2023 Yönetmen: Uğur Savaş İdealleri uğruna bir gece kurda dönüşen adam, bulutlardan doğan bir grup külahlı cüceyi iş teklifi için evine davet eder.

GUKLA, 2024 Yönetmenler: Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan Oyuncular: Müge Kızılbağlı, Tomris Çetinel, İnci Sefa Cingöz Terk edilmiş bir konakta tesadüfen bir araya gelen İzmirli üç farklı kuşaktan karakteri izleyen psikolojik gerilim ve korku türünde bir film. KALABALIK, 2022 Yönetmen: Pelin Kırca İlhan Mimaroğlu ve Freddie Hubbard’ın 1971 tarihli eserinden ilham alan animasyon, izleyiciyi düşündürücü bir oyuna davet ediyor. .png FERRET, 2023

Yönetmenler: Serra Duran, Halil Tanışan Oyuncular: Akış Ka Görsel ve işitsel estetiğiyle dikkat çeken bu soyut film, bir adamın kendini arayış hikâyesini izliyor. PROGRAM 2 ONUN KALESİNDE, 2023 Yönetmen: Yasemin Demirci Oyuncular: Doğu Can, Nezaket Erden, Erdem Şenocak Babasını kaybeden genç kadın, babasının evine giderek eşyaları ile anıları arasında kalır. Yas süreci evin ruhuna da sinmiştir.

Küçük Bulutlar KÜÇÜK BULUNTULAR, 2023 Yönetmen: Sevgi Ortaç Olympos arkeolojik sit alanındaki kazılar, her ne kadar kameralarla izlense ve tanrıların dağı artık bir müze haline gelmişse de hikâyenin sonu değildir. REKLAM ZARAFET VE ŞİDDET ARASINDA, 2023 Yönetmen: Şirin Bahar Demirel Arşiv görüntüsüyle animasyon karışımı olan film, el hafızası üzerinden aile albümünü, oradaki anıları ve bunların resim ve nakış gibi sanat formlarındaki ifadesini inceliyor. 36 36, 2023 Yönetmen: Rezan Mir Uğurlu

1980'lerde Fransa'daki bir nükleer santral için hazırlanan tanıtım kataloğunun diapozitif fotoğraf karelerinden oluşan film, izleyiciyi bu mekân içinde bir iç yolculuğa davet ediyor. BİR DOSTLUK, 2024 Yönetmen: Gürkan Yücel Sabahattin Kudret Aksal’ın öyküsünden uyarlanan film, yalnızlığın bastığı bu kocaman şehirde herkesten, her şeyden uzak küçücük bir odada buluşan bir kadın ile bir adamı odağına alıyor. PROGRAM 3 .png KADIKÖY'ÜN EN İYİ FALCISI, 2023

Yönetmen: Emine Yıldırım Oyuncular: Nazmi Sinen Mihci, İpek Türktan Kaynak, Ezgi Çelik Defne, ünlü falcı ve şifacı Hale’den tarot falı randevusu alıyor. Seansa katılan sürpriz bir ziyaretçiyle roller değişerek olaylar ilginç bir hale geliyor. BURASI SİZE GÖRE DEĞİL, 2023 Yönetmen: Ceyda Aşar Oyuncular: Şebnem Hassanisoughi, Deniz Karaoğlu Bir emlakçı, kiralık ev arayan kentli bir kadına çeşitli boş daireleri gezdirir. Kendine uygun yeri bulmaya çalışan kiracının arayışı fantastik bir yere doğru ilerler.

.png NASIL KAYBOLUNUR, 2023 Yönetmen: Tilbe Cana İnan Oyuncular: Hilmi Özçelik, Eren Çiğdem, Burcu Ger Ekin, geceleyin arabasını tamir ettirmek için erkek arkadaşı Murat ile birlikte gittiği oto sanayide, erkek dünyasının uykuya yatmasıyla sessiz bir gezintiye çıkar. KURBAĞALAR, 2023 Yönetmen: Vehbi Bozdağ Oyuncular: Name Ünal, Nihal Koldaş, Tuğçe Tanış Annesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan genç kadının bir sabah pernceresinden baktığı arazideki molozların kaldırıldığını görmesi, hayatını gözden geçirmesine neden olur.

En Uzun Gece EN UZUN GECE, 2023 Yönetmen: Can Merdan Doğan Oyuncular: Mustafa Kırantepe, Deniz Görkem Kaya, Hasibe Eren Bir aile babası olan Hüseyin, evlerinde misafir ettikleri kayınbiraderi Fırat’la gece aynı yatağı paylaşmak zorunda kalır. BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR, 2023 Yönetmen: Sevin Yaman Film, cinsel istismar sonucu zorla evlendirilen genç bir kızın yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor. PROGRAM 4

AVRUPA FATİHİ, 2023 Yönetmen: Onur Yağız Oyuncular: Thomas Curel, Emre Öcal, Umut köker 21 yaşındaki Fatih, bir Türk düğününde arkadaşı Recep'in kardeşi İpek'e evlenme teklif etmeyi planlar ancak niyetinden kimsenin haberi yoktur. .png EKSİ BİR, 2024 Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen Oyuncular: Müfit Kayacan, Aram Dildar, Cem Uslu Apartman yöneticisi Enver Bey, bodrum dairesine yeni taşınan kiracılardan kötü bir koku geldiğine inanır ve onları evden çıkarmak için apartman sakinlerinden imza toplamaya başlar.

BEN SÜPERMARKET DEĞİLİM, 2023 Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay Oyuncular: Fatih Al, Erdem Şenocak, Pınar Göktaş Deneyimli bir süpermarket çalışanı olan Saffet, “Gizli Müşteri” denetimi söylentileriyle işini kaybedeceğinden korkar. Artık iş arkadaşları da müşteriler de birer tehdit haline gelir. PAKET, 2023 Yönetmen: Melih Aslan Oyuncular: Tülin Özen, Faruk Barman, Zeynep Çötelioğlu Bir yemek masasında buluşan dört kişi, önlerinde kapalı duran kutuyla ilgili sorularına cevap ararken içlerindeki yükler gittikçe ağırlaşmaya başlar.

Sonunda SONUNDA, 2023 Yönetmen: Resmiye Emir Oyuncular: Ayşegül Uraz, Barış Gönenen, Burcu Ger Genç bir çift, İstanbul'daki arkadaşlarının veda partisine gitmeye çalışırken şehrin kilit trafiğine hapsolur ve gerilir. Partiye vardıklarında ise beklenmedik bir sürpriz onları beklemektedir. PROGRAM 5 TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR (SERPÊHATİYÊN NEQEWİMÎ), 2023 Yönetmen: Ramazan Kılıç Oyuncular: Elanur Kılıç, Reyhan Kılıç, Sükran Aktı

Doğu Anadolu’da küçük bir köyde yaşayan 10 yaşındaki Sêvin, babaannesinin dünyaya açılan tek penceresi olan televizyonunun kayboluşu üzerine onun yüzünü güldürmeye çalışır. Beyaz Dağın Çocukları BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI, 2023 Yönetmen: Yalçın Çiftçi Film, bizi karlı bir Anadolu kışında mezarlığın önüne yapılmış bir köy okuluna ve o okulun sırlarına götürüyor. OYUNBOZAN, 2023 Yönetmen: İlayda İşeri Oyuncular: Bahar Sare Vural, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Kılınç