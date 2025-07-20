Gelecek Partili vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, tüm siyasi parti liderleri ve milletvekillerine çağrı mektubu gönderdi.

Mektubunda, Kürt meselesinin çözüm sürecinde yeniden canlanan barış arayışlarının, Alevi toplumunun haklı talepleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, “Gerçek barış sessiz hakların duyulmasıyla mümkündür,” ifadelerini kullandı.

“EŞİT YURTTAŞLIK, İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ”

Demir, mektubunda silah bırakma ve diyalog adımlarının umut verici olduğunu belirtti. Ancak barışın sadece çatışmasızlıkla sınırlı kalamayacağını ifade eden Demir, Alevi toplumunun dile getirdiği taleplerin görmezden gelinmesinin toplumsal vicdanı örselediğini söyledi. Demir, eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü, kamusal temsiliyet ve kültürel haklar gibi başlıkların çözüm sürecinin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demir, halen cemevlerinin ibadethane olarak tanınmaması, Alevi inancının eğitim müfredatında yer bulamamasına dikkat çekti. Tüm bu taleplerin anayasal eşitlik ilkesi ve evrensel insan haklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Demir, “Bu haklar lütuf değil; eşit yurttaşlığın temelidir” dedi.