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        Gelecek Partili vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

        Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Terörsüz Türkiye Sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği çağrı mektubunda, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü gibi taleplerinin de barışın temel bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:08
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        "Alevilerin derinlikli sesi duyulmalı"
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        Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, tüm siyasi parti liderleri ve milletvekillerine çağrı mektubu gönderdi.

        Mektubunda, Kürt meselesinin çözüm sürecinde yeniden canlanan barış arayışlarının, Alevi toplumunun haklı talepleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, “Gerçek barış sessiz hakların duyulmasıyla mümkündür,” ifadelerini kullandı.

        “EŞİT YURTTAŞLIK, İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ”

        Demir, mektubunda silah bırakma ve diyalog adımlarının umut verici olduğunu belirtti. Ancak barışın sadece çatışmasızlıkla sınırlı kalamayacağını ifade eden Demir, Alevi toplumunun dile getirdiği taleplerin görmezden gelinmesinin toplumsal vicdanı örselediğini söyledi. Demir, eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü, kamusal temsiliyet ve kültürel haklar gibi başlıkların çözüm sürecinin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Demir, halen cemevlerinin ibadethane olarak tanınmaması, Alevi inancının eğitim müfredatında yer bulamamasına dikkat çekti. Tüm bu taleplerin anayasal eşitlik ilkesi ve evrensel insan haklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Demir, “Bu haklar lütuf değil; eşit yurttaşlığın temelidir” dedi.

        “ALEVİLERİN DERİNLİKLİ SESİ DUYULMALI”

        Demir açıklamasında, "Bugün silahlar sustuysa, yarın vicdanlar konuşmalıdır. Ama önce, Alevilerin sessiz ama derinlikli sesi duyulmalıdır” ifadelerini kullandı.

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