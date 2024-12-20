Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım" sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti'den kopmadım' şeklindeki sözlerinin bağlamından koparılarak algı oluşturulduğunu söyledi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum.

1. Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben Ak Parti’nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.

"SİYASİ HAYATTA O KİTLELERLE BAĞIM KOPMADI"

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2. Ak Parti’nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak.