Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklamalar.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aylar öncesinden Süleymani'de foruma davet edilmiştim. Celal Talabani'nin oğlu davet etmişti. Süleymaniye'ye 10 yıl sonra ilk kez gidiyorum. Bizim ve Kuzey Irak dengeleri açısından önemli. Bu coğrafya bize yabancı coğrafya değil. Hiçbir askeri yengilgi olmadan terkettiğimiz gönül coğrafyamız. Bir Türk yetkili olarak bu bölgeye gittiğimde her zaman bize gönülden bağlı olan Türkmen, Kürt, Arap unsurlarının hepsiyle görüşürüm. Öylesine büyük bir ilgiyle karşılandık ki, herkes o kadar çok görüşme talebinde bulundu ki, neredeyse günde 15 görüşme yaptık. Bölgede Türkiye'deki son gelişmeler merek ediyor. Kerkük'te bir vali krizi var. O konuda istişarede bulunduk.

Kerkük ve Musul doğal kaynakları çok zengin. Musul doğal kaynakları çok zengin ama çok geri kalmış. Türkmenlerin ve Arapların yoğun olduğu bölgede ekonomik gelişmeler alt düzeyde. Ekonomi yönetimi eksikliği var. Ama iyi olan şu güvenlik var. Tel Afer'e gece gittim. Şii ve Sünni Türkmenler'in bir araya getirilmesi çabaları var. Erbil'de sayın Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüştüm. Terörsüz bölge kavramını işlemeye çalıştım. Böyle öylesine iç içe geçmiş ki, siz terörü bir bölgede yok etmiş olsanız bile bir başka yerden kasıp kavırıyor. En çok sorulan soru, Terörsüz Türkiye. 'Bu iş ne kadar ciddi' diye soruldu.

Bu konuda nerede ise tam bir mutabakat var. Sürecin başarıya ulaşmasını herkes istiyor. PKK sadece Türkiye için değil Kuzey Irak için de tehdit oluşturuyor. Erbil'de KDP yetkilileri, Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani zorlu süreçlerde birlikte olduğumuz kişiler. Erbil'de sürece daha güçlü destek var. Süleymaniye'de destek var; fakat KYB'nin Türkiye ile ilişkileri gerilimli. Süleymaniye'de en büyük talep, Süleymaniye havaalanına tekrar Türkiye'nin uçuşlara başlaması. Ben de bunu Türkiye'de gündeme getirebileceğimi söyledim. Süleymaniye'de sürece destek veriyor. Geç vakit Süleymaniye çarşısına çıktım. Öyle bir karşılandım ki kucaklayanlar, 'özledik sizi' diyenler. Türkiye'nin Süleymaniye'ye açılması lazım. İki pürüz var şu anda. Birisi Kerkük Valisi seçimi, Bağdat'ta otelde seçmişler. Türkleri ve Araplar'ı dışlamışlar. Barzani kanadını dışlamışlar. Türkmenler'i dışlayarak kimse Kerkük'te bir şey yapamaz, bunu açıkça söyledim.

Bu konudaki düşüncelerimi sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli'ye bir rapor halinde sunacağım. Benim bu konularda yetkim ve görevim, bu bölgede doğmuş olmak dolayısıyla yaratılıştan bir görev var. İki tarihi bir görev var. Tel Afer'e Osmanlı'dan bu yana kimse gitmemiş. Kerkük'e indik, Süleymaniye'ye gittik. Erbil'e geçtik. Türkmenler'in sembolik şehri Altınköprü var. Oraya da uğradım. Erbil'den Musul'a, Musul'dan Tel Afer'e geçtim. Oradaki Türkmen, Kürt ve Araplar beni eski Dışişleri Bakanı olarak görmez. DEAŞ Erbil kapısına dayandığında sayın Mesud Barzani gece yarısı aramıştı. Oradaki her köyü, her aileyi, her Arap aşiretini, Türkmenler'in her kanadıyla bir geçmişimiz var.