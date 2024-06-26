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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Geleneksel Japon tiyatrosu Noh gösterisi İstanbul’da

        Geleneksel Japon tiyatrosu Noh gösterisi İstanbul’da

        İBB Şehir Tiyatroları, Japonya'nın geleneksel tiyatrosu Noh'u 2 Temmuz Salı günü 19.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:19
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        Japon tiyatrosu Noh İstanbul'da
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        İBB Şehir Tiyatroları; dünya tiyatrolarının önemli oyunlarını seyircisiyle buluşturmak için yaptığı uluslararası işbirlikleri kapsamında, geleneksel Japon tiyatrosu Noh'un "Bir Ruha Ağıt - Ruh Nereye Gider? Japonya'dan Dünya Barışına Bir Dilek" adlı gösterisini ağırlıyor.

        Gösteri, 2 Temmuz 2024 Salı günü 19.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü şerefine gerçekleşecek. Noh tiyatrosu, Doğu Avrupa turu kapsamında Türkiye dışında Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'da da sahne alacak.

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        Oyun, Japonya'nın Osaka şehrindeki en eski tiyatro olarak 1927 yılında kurulan Yamamoto Noh tiyatrosu tarafından sahneye konulacaktır.

        Oyunun ücretsiz davetiyeleri 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

        Noh Tiyatrosu Hakkında

        700 yıl önce doğan Noh, Dünya’nın en eski maske dramasıdır. Japonya’nın savaşçıları ve samurayları bu dramada yer almışlardır.

        Noh’un şarkıları Japonya’da kültürel olarak yaşamakta ve birçok kişi bu şarkıları ezberlemektedir.

        Noh, Şinto inancının tapınak unsurlarını içinde barındırır ve açık havada oynanır.

        Noh tiyatrosunun özelliği çok özel yavaş ve stilize jestler yapan, çok az söz söyleyen maskeli oyunculardır. Sahne genellikle kare şeklindedir ve Şinto tapınağı gibi üçgen bir çatıya sahiptir. Seyircinin odağının oyuncular üzerinde kalması için çok az sayıda renkli sahne dekoru kullanılır.

        Ana karakter doğaüstü bir varlık veya tanrıdır. Diğer bir karakter genellikle Budist veya Şinto rahibidir. Bunun yanında şarkı söyleyen veya arkada duran yardımcı oyuncular vardır.

        Maske takan oyuncuların hareketleri tamamen gelenekseldir; giydikleri kostümler de zengin ve gösterişlidir.

        Oyunda dört çalgıdan oluşan bir orkestra vardır. Çalgılar babadan oğula geçmedir ve birkaç asırlıktır. Bu müzik samurayların sevdiği bir müziktir. Bu oyun sayesinde dünyayı samurayların gözünden görmek mümkün olacaktır.

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        #Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
        #İBB Şehir Tiyatroları
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