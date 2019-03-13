Gelin Evi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Gelin Evi 15 Mart 2019 cuma günü final heyecanı yaşatacak.

ESKİŞEHİRLİ GELİNLER İÇİN FİNAL VAKTİ!

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde!

Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Gelin Evi'nin yeni bölümünde, 5 aylık evli, 24 yaşında, tıbbi sekreter Ayşenur Gelin’in evine konuk olunuyor. Ayşenur Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 5 Tam Altın ve 5 Bilezik’i kazanmak için kıyasıya yarışacaklar.

“Gelin Evi” 15 Mart Cuma günü saat 13.00’te yeni bölümüyle Show TV’de!