Gelin Evi bu hafta Antalya'daydı. Son bölüm ise 634. bölümde gelinler Seçil Gelin'in evine konuk oldu. Seçil gelinin evinde gerçekleşen finalde haftanın birincisi olan gelinde belli oldu. Peki; Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? İşte cevabı...

GELİN EVİ PAZARTESİ GÜNÜ

Gelin Evi 630. Bölümünde, 1 yıllık evli, 24 yaşında, anaokulu öğretmeni Seda Gelin’in evine konuk olundu.

Gelin Evi 630. Bölüm

GELİN EVİ SALI GÜNÜ

Gelin Evi 631. Bölümünde; 2 yıllık evli, 27 yaşında, öğretmen Özge Gelin’in evine konuk olundu. Özge Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi 631. Bölüm

GELİN EVİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gelin Evi 632. Bölümünde; 3 yıllık evli, ev hanımı Emine Gelin’in evine konuk olundu. Emine Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmadı.

Gelin Evi 632. Bölüm

GELİN EVİ PERŞEMBE GÜNÜ

Gelin Evi 633. Bölümünde, 7 aylık evli, 22 yaşında, harita teknikeri Selda Gelin’in evine konuk olundu.

Gelin Evi 633. Bölüm

GELİN EVİ CUMA (HAFTANIN FİNALİ)

Gelin Evi'nde haftanın finali 27 yaşındaki Seçil Gelin'in evinde yapıldı. Verilen puanlar sonucunda haftanın birincisi belli oldu. Gelinlerinlerin verdiği puanlar sonucu haftanın birincisi Özge Gelin oldu....

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