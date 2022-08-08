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Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelin Evi hangi günler ve saat kaçta yayınlanacak?

Ekranların gündüz kuşağı programı Gelin Evi ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanan program ekranlara kısa bir ara vermişti. Hafta içi her gün gelinlerin hünerlerini sergilediği program yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Gelin Evi ne zaman başlıyor? 2022 İşte Gelin Evi yeni sezon tarihi...

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  • Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelin Evi hangi günler, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

    Ekranların fenomen programı Gelin Evi seyircisi programın yeni sezon tarihini merakla bekliyor. Peki, Show TV Gelin Evi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Gelin Evi yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
  • Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelin Evi hangi günler, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

    GELİN EVİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen gündüz kuşağı programı Gelin Evi, yeni sezonuyla 8 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te Show TV’de yayınlanacak.

     
  • Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelin Evi hangi günler, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

    ASLI HÜNEL KİMDİR?

    Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
  • Gelin Evi yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelin Evi hangi günler, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

    Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, Savaş Yurtsever ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Savaş Yurtsever, Otomobil Satış Müdürü olarak girev yapıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

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