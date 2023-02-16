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Gelin ve damat düğün gecesi depremde öldü!

Hatay’da dünya evine giren Elif ile Halil İbrahim Aksoy çifti, İskenderun’da tuttukları evde, evlendikleri gün enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kız kardeşini kaybeden ağabey, 3 buçuk aylık kızına kardeşinin ismini verdi

Gelin ve damat düğün gecesi depremde öldü! - Güncel Haberler
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İHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler, yürek yakan birçok anıyı da gerisinde bıraktı. Hatay'da, Elif ile Halil İbrahim Aksoy çifti evlendikleri günün gecesinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

"DEPREMİN OLDUĞU GÜNÜN AKŞAMI EVLENDİ"

İHA'da yer alan habere göre 3 buçuk aylık yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Elif Belli, ”Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim’in düğünüydü. Kendisi İskenderun’da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, ‘Ecel geliyorum’ demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun’da tutukları evde öldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız. Bize ilk ulaşan onlar oldu. Onlar sayesinde biraz rahat ediyoruz. Haklarını helal etsinler bize” dedi.

"TEK TEK BİNALARIN ÇÖKTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Kız kardeşi Elif Aksoy’un düğün gecesi öldüğü belirten ağabey Murat Bilge, ”O gece burada karla karışık yağmur yağıyordu. ‘Yol kapalı’ dediler. Damadın anne-babası, ‘gelin burada oturun. Kahve içersiniz’ dediler. Kız kardeşim kayınvalidesinde oturduktan sonra, gece saat 3.30 gibi buradan İskenderun’a geçti. Kız kardeşimi götüren arkadaş anlatıyor, ‘eve geçtiler ikinci kat. 30-40 metre ilerledim, kıyamet koptu.’ Tek tek binaların çöktüğünü gördüğünü söyledi” diye konuştu.

GERİYE VİDEO VE FOTOĞRAFLARI KALDI

Düğün gecesi hayatını kaybeden gelin damattan geriye ise, depremden saatler önce çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Görüntülerde nikahları kıyılan çiftin, salona girmesi ve dans etmeleri yer alıyor. Bilge ailesinden geriye kalan bir fotoğraf ise acının boyutunu ikiye katladı. Fotoğrafta yer alan 6 kişiden 5’inin hayatını kaybettiği, bir kız çocuğunun ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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