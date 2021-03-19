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Gelinim Mutfakta 19 Mart kim elendi? Gelinim Mutfakta 19 Mart haftanın birincisi kim? BELLİ OLDU!

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı sürüyor! Hafta içi her gün 13.00'te ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da bugün Dudu Akdemirbey-Nuray Akdemirbey, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Hilal Özdemir-Dilek Özdemir ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftleri haftanın finali için yarıştı. Gelinim Mutfakta bu hafta altınları kim aldı? 19 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 19 Mart kim elendi? Gelinim Mutfakta 19 Mart haftanın birincisi kim? BELLİ OLDU!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek pişiriyor, kaynanalar puan veriyor! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşandı. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi bugün belli oluyor. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 19 Mart Cuma altınları kim aldı? Peki, 19 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 19 MART KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma günü haftanın finalinde yarışmaya eden isim Dilek Hanım ve Hilal oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 19 MART HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 19 Mart çeyrek altının sahibi Ayten oldu.

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