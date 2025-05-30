30 Mayıs 2025 Cuma bugün Gelinim Mutfakta kim elendi ve kim haftanın birincisi oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da, haftanın finali ile her Cuma günü izleyicilerle buluşuyor. Cuma finalinde bir yarışmacı hayallerine veda ederken bir diğer gelin ise 10 altın bileziği kazanarak haftanın birincisi oluyor. 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla gözler yine puan tablosuna çevrilmiş durumda. Peki, bugün Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu? İşte, 30 Mayıs Cuma gününe ait final sonuçları ve detaylar...
Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta” programında, 30 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın finali ekranlara geliyor. Beş gelin ve kayınvalideleri arasında süren mücadelede, haftanın sonunda en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ederken, en yüksek puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İzleyiciler, final günü kimin elendiğini ve kimin haftanın birincisi olduğunu merakla takip ediyor. Peki, 30 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu? İşte, haftanın finalinden tüm detaylar...
30 MAYIS 2025 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün çeyrek altın kazanan yarışmacısı Sahra oldu. Haftanın birincisi olarak 10 altın bileziği kazanan isim ise Ezgi oldu. Yarışmaya veda eden isimse Gizem oldu.
30 MAYIS 2025 GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU
Ezgi 85
Sarah 84
Nur 73
Gizem (Elendi)