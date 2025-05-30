Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta” programında, 30 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın finali ekranlara geliyor. Beş gelin ve kayınvalideleri arasında süren mücadelede, haftanın sonunda en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ederken, en yüksek puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İzleyiciler, final günü kimin elendiğini ve kimin haftanın birincisi olduğunu merakla takip ediyor. Peki, 30 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu? İşte, haftanın finalinden tüm detaylar...