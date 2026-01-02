Habertürk
Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi sorusu yanıt buldu! 2 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 2 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinciyi ve elenen ismini belirliyor. 31 Aralık'ta Gelinim Mutfakta yarışmasında en güzel narlı hindi sarmayı Kader yaptı ve çeyrek altını kazandı. Şimdi ise gözler 2 Ocak Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isme çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Giriş: 02.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:54
        1

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi haftanın final bölümünde açıklandı. Bu haftaki yarışmacılardan Kader, Miyase, Tuğba ve Yağmur arasından sadece biri birinci olup altınların sahibi oldu. Yayınlanan en son bölümde Kader 16 puan, Yağmur 10 puan almıştı. Peki, 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu nasıl?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 2 OCAK 2026

        Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase oldu. Miyase ceyrek altını alan son gelin oldu.

        Haftanın elenen ismi 47 puanla Yağmur oldu.

        MİYASE- 79 PUAN

        KADER- 66 PUAN

        YAĞMUR- 47 PUAN

        TUĞBA-54 PUAN

        YARIŞMACILAR

        KADER

        MİYASE

        YAĞMUR

        TUĞBA

        3

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 31 ARALIK 2025

        KADER- 16 PUAN

        MİYASE- 15 PUAN

        YAĞMUR- 10 PUAN

        TUĞBA- 14 PUAN

