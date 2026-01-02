Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi haftanın final bölümünde açıklandı. Bu haftaki yarışmacılardan Kader, Miyase, Tuğba ve Yağmur arasından sadece biri birinci olup altınların sahibi oldu. Yayınlanan en son bölümde Kader 16 puan, Yağmur 10 puan almıştı. Peki, 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu nasıl?