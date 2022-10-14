Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler en iyi yemeği çıkarmak için yarışırken kayınvalideler ise gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyorlar. Yarışmanın izleyicileri 14 Ekim Cuma puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimleri araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte 14 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...