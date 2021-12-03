Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 3 Aralık Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? - 3 ARALIK 2021

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Puan durumunun açıklamasının ardından gün birincisi kazanan ve elenen isim açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLDU?

Miyase'nin, Nuray Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırıyor.

Miyase, Aslıhan'a Nuray Hanım'ın diğer kayınvalide Demet Hanıma ağladığını söylüyor. Bunları duyan Beyhan Hanım ise Nuray Hanıma yükleniyor. Duydukları karşısında daha fazla dayanamayan Nuray Hanım sonunda patlıyor. İki kayınvalide arasında gergin dakikalar yaşanıyor.