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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim araştırılıyor. En son yayınlanan bölümde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altınların sahibi Duygu olmuştu. Peki, 7 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve son bölümde yaşananlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:26
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        Gelinim Mutfakta puan durumu ile elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. 6 Şubat’ta yayınlanan programda Işıl 15 puan, Ezgi 16 puan, Duygu 11 puan, Elif 19 puan almıştı. Peki 7 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi gün içinde açıklanacak.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 ŞUBAT 2025

        Haftanın dördüncü gününde çeyrek altını kazanan gelin Elif oldu. Haftanın tam ortasında Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altınların sahibi Duygu oldu.

        Haftanın birinci ve ikinci gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Işıl olmuştu.

        IŞIL- 15 puan

        EZGİ- 16 puan

        DUYGU-11 puan

        ELİF- 19 puan

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