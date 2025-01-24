Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oluyor. 24 Ocak Gelinim Mutfakta'da puan durumuna göre haftanın birincisi belli olacak. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Ezgi gelin oldu. Peki bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kim aldı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta altınları kazanan gelin ve haftanın birincisi
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM AÇIKLANDI MI?
Gelinim Mutfakta 24 Ocak tarihli haftanın finalinde çeyrek altını kazanan, haftanın birincisi ve elenen gelin henüz belli olmadı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Ezgi gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
17 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Gamze gelin oldu.