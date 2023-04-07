Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört yarışmacı hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde ise bir gelin-kayınvalide elenirken 7 altın bilezikte sahibini bulacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...