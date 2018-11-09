Gelinim Mutfakta 170. bölümde haftanın elenen ismi belli olacak. Hafta boyu verilen puanlar sonucu Özüm ve Betül sona kalan iki gelin oldu. Bu nedenle "Gelinim Mutfakta Özüm ve Betül elenecek mi?" sorularının cevabı heycan içerisinde araştırılıyor. Haftanın elenen ismi 170. bölüm sonunda belli olacak. Kaynanalardan en az puanı alan gelin yarışmaya veda edecek. Peki; Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Gelinim Mutfakta elenen isim, birazdan belli olacak.

GELİNİM MUTAFKTA - GELİNLERİN PUANLARI

Gelinim mutfakta pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü verilen puanların toplamı şöyle:

Ezgi - Reyhan: 55

Cansu - Sevgül: 53

Betül - Gül:48

Özüm - Ayten: 46

Gelinim mutfakta haftanın birincisi bugün yani 170. bölümde verilecek puanların sonunda belli olacak.

KAYNANALARA ARASINDA "KISKANÇLIK" TARTIŞMASI

Gelinim Mutfakta 169. Bölümde Reyhan Hanım, canlı yayınına katıldığı "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programını izlemediğini söyleyen Sevgül Hanımın kendisini kıskandığını söyledi!

Geçtiğimiz günlerde Reyhan Hanım Kanal D'de canlı yayınlanan, işledikleri konularla ses getiren Müge ve Gülşen'in "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına katıldı. Reyhan Hanım, Sevgül Hanımın programı izlemediğini söylemesi üzerine onun kendisini kıskandığını söyledi.

Betül'ün, Sevgül Hanımın programı izlediğini kuliste söylediğini anlatması üzerine gözler ona çevrildi. Sevgül Hanım, Reyhan Hanımın sürekli ön plana çıkmasına dem vurarak olayın iç yüzünü anlattı. Konu Reyhan Hanım ve eşi Taki Beyin ilişkilerinden açılınca Sevgül Hanım, ayrıldığı eşi ile olan yaşantısını ilk kez kameralar önünde anlattı. Anlatmasının amacı ise, Reyhan Hanımın sürekli aile hayatını gözler önüne sererek "İmrenilecek aşk yaşantısı" olarak lanse etmesine, kendi özel hayatından örnekler vererek aile yaşantısını çok ön plana çıkarmaması gerektiğiydi..

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