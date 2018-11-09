Gelinim Mutfakta 170. bölümde haftanın elenen ismi belli olacak. Hafta boyu verilen puanlar sonucu Özüm ve Betül sona kalan iki gelin oldu. Bu nedenle "Gelinim Mutfakta Özüm ve Betül elenecek mi?" sorularının cevabı heycan içerisinde araştırılıyor. Haftanın elenen ismi 170. bölüm sonunda belli olacak. Kaynanalardan en az puanı alan gelin yarışmaya veda edecek. Peki; Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Gelinim Mutfakta elenen isim, birazdan belli olacak.
GELİNİM MUTAFKTA - GELİNLERİN PUANLARI
Gelinim mutfakta pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü verilen puanların toplamı şöyle:
Ezgi - Reyhan: 55
Cansu - Sevgül: 53
Betül - Gül:48
Özüm - Ayten: 46
Gelinim mutfakta haftanın birincisi bugün yani 170. bölümde verilecek puanların sonunda belli olacak.
KAYNANALARA ARASINDA "KISKANÇLIK" TARTIŞMASI
Gelinim Mutfakta 169. Bölümde Reyhan Hanım, canlı yayınına katıldığı "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programını izlemediğini söyleyen Sevgül Hanımın kendisini kıskandığını söyledi!
Geçtiğimiz günlerde Reyhan Hanım Kanal D'de canlı yayınlanan, işledikleri konularla ses getiren Müge ve Gülşen'in "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına katıldı. Reyhan Hanım, Sevgül Hanımın programı izlemediğini söylemesi üzerine onun kendisini kıskandığını söyledi.
Betül'ün, Sevgül Hanımın programı izlediğini kuliste söylediğini anlatması üzerine gözler ona çevrildi. Sevgül Hanım, Reyhan Hanımın sürekli ön plana çıkmasına dem vurarak olayın iç yüzünü anlattı. Konu Reyhan Hanım ve eşi Taki Beyin ilişkilerinden açılınca Sevgül Hanım, ayrıldığı eşi ile olan yaşantısını ilk kez kameralar önünde anlattı. Anlatmasının amacı ise, Reyhan Hanımın sürekli aile hayatını gözler önüne sererek "İmrenilecek aşk yaşantısı" olarak lanse etmesine, kendi özel hayatından örnekler vererek aile yaşantısını çok ön plana çıkarmaması gerektiğiydi..
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.