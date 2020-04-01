Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Nisan 2020'de yayılanan 493.bölümünde Ayten-Yağmur, Nilgün-Yağnur, Hüsniye-Hatice, Reyyan-Nesliahn çiftleri yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 18 puanla Yağnur

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 1 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan 8 puanla Neslihan ve Hatice aldı.

Yağmur ise 13 puan aldı.