Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 7 Nisan 2020'de yayınlanan 497. Bölümde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Ayten-Yağmur Öz, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Özden-Burçin Saruhan çiftleri "Mengen Pilavı" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 13 puanla Burçin



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 7 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Yağnur

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 8 puanla Neslihan

Hatice ise 10 puan aldı.