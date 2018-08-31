Olay, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya ateş açıldı. DHA'nın haberine göre, açılan ateş sonrası tabancadan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti.



Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Acı haberi alan Koyun'un yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÜĞÜNDE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Hasan Koyun'un düğünde canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Koyun ölmeden önce, düğünde dans edenleri ve eğlenenleri çekip sosyal medya hesabından yayınlamış...



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