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Gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri sosyal medyada ilgi görüyor

Makyaj artisti Arber Bytyqi'nin düğün makyajı çalışmaları sosyal medyada ilgi görmeyi başarıyor. İşte Bytyqi'nin sihirli dokunuşlarıyla daha da güzelleşen gelinlerin öncesi-sonrası fotoğrafları...

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  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Gelinin saçı, makyajı, her düğünün en merak edilen detaylarıdır kuşkusuz.
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Hayatlarının en özel günü için güzelliklerine güzellik katmak isteyen gelinler, bu nedenle makyaj sanatçılarının sihirli dokunuşlarından faydalanır.
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Güzellik uzmanı Arber Bytyqi de gelinlerin makyajla değişimlerini gözler önüne seriyor. 
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Arber, makyaja başlamadan önce gelin adaylarının isteklerini soruyor. Ardından gelinin yüz şeklini analiz ediyor. 
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Giyecekleri gelinlikleri görmek istiyor. Elbise tasarımına göre de saç ve makyaja karar veriyor.
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Instagram'da 510 binin üzerinde takipçisi bulunan Arber, sosyal medya hesabından gelinlerin makyajlı ve doğal hallerini bir araya getiriyor.
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Bu makyajlar kimi gelinlerin doğallıktan, kimilerinin ise kusursuz görünmekten yana olduğunu gösteriyor.
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Ancak hemen hemen hepsi, takma kirpik ve gözlere ağırlık veren makyajlarla, derin bakışlara sahip olmak istiyor.
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    AİLESİ KARŞI ÇIKTI, O PES ETMEDİ

    Çok küçük yaşlarda bebeklerine makyaj yapan Arver, bir gün makyaj sanatçısı olmanın hayalini kuruyordu. 
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Ancak makyaj sanatçısı, ailesinin güzellik sektörüne karşı çıkmasıyla hayalini erteledi ve ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

    Kültüründe bir erkeğin güzellik sektöründe yer almasının tabu olduğunu söyleyen Arver, okuldan mezun olduktan sonra hayalinin peşinden koşmaya devam etti ve başarıya ulaştı. 
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

     Arber Bytyqi'nin değiştirdiği gelinler ise şöyle...
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri
  • Bu değişim damatları da şaşırtır! İşte gelinlerin makyajlı ve makyajsız halleri

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