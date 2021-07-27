İHA

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açıldı.

İHA'nın haberine göre Ağrı Dağı’na tırmanmak amacıyla 30 kişilik grupla beraber tırmanışa başlayan Sevgül Eraslan, sırtında taşıdığı gelinliği kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

‘Kadınlar yaşarsa hayat yaşar, çocuklar umutluysa gelecek umutludur’ diyerek kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınamak amacıyla gelinlik giydiğini söyleyen Dağcı Sevgül Eraslan, “Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim. Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayırımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız. Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir. Kadın ve çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sevgiyle, anlayışla, sabırla toplumda birlik ve düzeni sağlamamız umuduyla. Aydınlık bir günde olalım, gelecek bugünlerin oluşturduğu basamaklarla zaten aydınlanacaktır” şeklinde konuştu.