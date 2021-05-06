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HaberlerParaGelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 11.7 arttı
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Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı arttı

Türkiye'de katma değer vergisi mükellefi sayısı, Mart 2021 itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla 217 bin 245 kişi artarak 3 milyon 4 bin 548 kişiye ulaştı. Bu yıl mart ayı itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 123 bin 812, gelir stopaj vergisi mükellefi 3 milyon 309 bin 664 ve kurumlar vergisi mükellefi sayısı da 939 bin 675 oldu

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 11.7 arttı
AA

Türkiye'de katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 3 milyonu geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.

KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 217 bin 245 kişi (yüzde 7,8) artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805'i İstanbul'da, 245 bin 696'sı Ankara'da, 198 bin 116'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 11.7 ARTTI

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 141 bin 271 kişi artarak 2 milyon 123 bin 812'ye ulaştı.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 11,7'lik (346 bin 492 kişi) artışla 3 milyon 309 bin 664'e çıktı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 (74 bin 676 kişi) artarak 939 bin 675 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 136 bin 940'a, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 818 bin 504'e yükseldi.

Mart 2021 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılımı şöyle:

Vergi türünde faal mükellef sayılarıToplamToplamDeğişimDeğişimİstanbulAnkaraİzmir
2020 Mart2021 MartYüzde
Gelir Vergisi1.982.5412.123.812141.2717,1560.267560.267560.267
Gelir Stopaj Vergisi2.963.1723.309.664346.49211,7960.381263.002215.967
GMSİ2.060.4102.136.94076.5303,7764.332238.118175.534
Basit Usulde Vergilendirilen GV789.110818.50429.3943,746.88424.70630.347
Kurumlar Vergisi864.999939.67574.6768,6356.31298.94758.563
Katma Değer Vergisi2.787.3033.004.548217.2457,8897.805245.696198.116

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