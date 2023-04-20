Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Tesla'nın geliri ilk çeyrekte artarken, net kârı düştü

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, senenin ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 24 artışla 23,3 milyar dolara ulaşırken, net kârı yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolara geriledi. Tesla, yıl başından bu yana otomobillerinde tam altı kez fiyat indirimi politikası izlemişti

Tesla'nın geliri ilk çeyrekte artarken, net kârı düştü
AA / HABERTURK.COM

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 23,3 milyar dolara yükseldi.

Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde 18,8 milyar dolarlık gelir elde etmiş, şirketin gelirleri son çeyrekte de 24,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise yılın birinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 2,5 milyar dolara geriledi. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuş, son çeyrekte de 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Şirketin 2022'nin birinci çeyreğinde 1,07 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 0,73 dolara indi.

ÜRETİM VE SATIŞ ADEDİ ARTTI

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel çapta 422 bin 875 aracın teslimatını gerçekleştirirken, 440 bin 808 otomobilin üretimini yaptı.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 44, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 36 artış gösterdi.

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Tesla'dan yapılan açıklamada, mevcut makroekonomik ortamda bu yılın şirket için bir fırsat olarak görüldüğüne işaret edilerek, birçok otomobil üreticisi elektrikli araç programlarının zorluklarıyla uğraşırken, Tesla'nın "maliyet lideri" konumunu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Şirketin artan üretime, araç yazılımlarına ve büyüme yatırımlarına odaklandığı vurgulanan açıklamada, ürün fiyatlarının bir dizi faktöre bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru gelişmeye devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk çeyrekte bölgeler genelinde birçok araç modelinde fiyat indirimleri uygulanmasına rağmen, operasyon marjlarında yönetilebilir bir düşüş yaşandığına değinilerek, şirketin, üretim verimliliği ve daha düşük lojistik masraflarıyla otomobil maliyetinin sürekli düşmesini beklediği bildirildi.

Tesla'nın, yeni nesil araç platformu Cybertruck, otonom ve diğer yapay zeka özellikli ürünler dahil olmak üzere ürün yol haritasını uygulamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bilanço ve net gelirin, gelecekteki büyüme doğrultusunda bu sermaye harcamalarını yapmayı sürdürmelerini sağladığı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tesla ABD fiyatlarında bu yıl altıncı indirime gitti
OTOMOBİL Tesla altıncı kez fiyatlarını indirdi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Uzmanlardan 'lastik' uyarısı - Gündem haberleri
OTOMOBİL Bayramda yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Togg'dan 3 kentte yeni deneyim merkezleri
OTOMOBİL Togg'dan 3 kentte yeni deneyim merkezleri
Elektrikli araçta üniversite-sanayi işbirliği
OTOMOBİL Elektrikli araçta üniversite-sanayi işbirliği
İlk çeyrekte 4 kat büyüdü
OTOMOBİL İlk çeyrekte 4 kat büyüdü
Renault Austral'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
OTOMOBİL Austral'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu
ABD'de elektrikli araçlar için 2030 hedefi
OTOMOBİL ABD'de elektrikli araçlar için 2030 hedefi
Daimler'in Çin’de ürettiği kamyonda Türk mühendis imzası
OTOMOBİL Çin’de üretilen kamyonda Türk mühendis imzası
OSD Başkanı Eroldu: 'Çinlilere Türkiye'de üretim yaptıralım' - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 'Çinlilere Türkiye'de üretim yaptıralım'
Bursa'daki fabrikanın yüzde 98'ini Megane'a ayırdı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Fabrikanın yüzde 98'ini komşuya ayırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.