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Tesla ABD fiyatlarında bu yıl altıncı indirime gitti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kâr marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl altıncı kez indirime gitti

Tesla ABD fiyatlarında bu yıl altıncı indirime gitti
AA

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, en büyük pazarı olan ABD’de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar ve Model 3 fiyatlarında ise 2 bin dolar indirim yaptı.

Model Y'in uzun menzilli araçlarının fiyatı 49 bin 990 dolara, Model Y'in "performans" araçlarının fiyatı ise 53 bin 990 dolara düşürüldü.

Model 3 "arkadan çekişli" araçlarının fiyatlarını ise 39 bin 990 dolara indirdi.

ABD'de tüketiciler, yeni elektrikli araç satın alımlarında 7 bin 500 dolara kadar temiz araç vergi indirimlerinden faydalanabiliyor.

FİYATLARI YÜZDE 20 KADAR DÜŞTÜ

En karlı otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ocak, mart ve nisan aylarında satışlarını artırmak amacıyla ABD'de fiyat indirimine gitmişti. Böylece 2023'ün başına göre Model 3'ün fiyatı yüzde 11, Model Y'nin fiyatı da yüzde 20 düştü.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart Yatırımcı Günü'nde yaptığı açıklamada, fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

ALMANYA'DA DA FİYATI İNDİRDİ

Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da yeniden düşürerek ocakta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmişti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan Tesla, ilk çeyrekte dünya çapında 422 bin 875 araç teslimatı gerçekleştirdi. Geçen yıl araç teslimatlarındaki lojistik sorunlar ve yavaşlayan talep nedeniyle yüzde 40'lık artışa karşın şirketin satışları, yüzde 50'lik artış hedefinin altında kalmıştı.

Tesla, bu yılın ilk çeyrek sonuçlarını ise bugün açıklayacak.

Analistler, Tesla'nın ilk çeyrek gelirinin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,2'lik bir artışla 23,29 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Öte yandan, Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tesla, fiyat savaşını ivmelendiriyor. Çünkü Tesla, iyi fiyatlarla diğer otomobil üreticilerinin işlerini çok zorlaştırmayı göze alabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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