Sedef hastaları için besin takviyesi geliştiren Eczacı Reyhan Aliusta, "Besin takviyesi geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak besleyerek zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor’’ dedi.
Eczacı Reyhan Aliusta, besin takviyesi başta sedef hastaları olmak üzere otoimmün hastalıklar denilen egzama, vitiligo, ankilozan spondilit hatta otizm hastalıklarının tedavisinde de önemli bir rol oynuyor. Yıllardır tedavi olan fakat hiçbir zaman kesin bir sonuç elde edemeyen sedef hastaları için ürünü geliştiren Aliusta, son 10 yıldır ilaç geliştirme veya besin takviyesi geliştirme üzerine çalışmaları olduğunu kaydederek, "Kortizon içermeyen ve sağlıklı insanların da kullanabileceği bir ürün. Bu ürün sedef, egzama, vitiligo, ankilozan spondilit hatta otizm hastalarında destek olarak kullanılabiliyor. Yerli bir ürün, ağır metal içermiyor" ifadelerini kullandı.
’’Vücudumuzdakşi bakterilerin sayısı galaksimizdeki yıldızların sayısından da fazla’’ diyen Aliusta, sözlerini şöyle sürdürdü: ’’Vücudumuzda 30 trilyon insan hücresi varsa, 39 trilyon da bakteri var. Bizler şimdiye kadar bakterilerden hep korktuk, nefret ettik. Artık onları takdir etmenin zamanı geldi. Otoimmün hastalıklar aşırı geçirgen bağırsaktan kaynaklanıyor. Bu besin takviyesi geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak besleyerek zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor. Bakterilerden hiç korkmamamız lazım. Bu faydalı bakteriler bizim yaşamımız için gerekli. Bununla ilgili araştırmalar yaparken, probiyotiklerin öneminden yola çıkarak prebiyotik ürün geliştirdik. Bağırsaklarımız çok önemli. Bağırsaklarımıza çok iyi bakmamız lazım. Zararlı bakterilerin gönderilip faydalıların beslenilmesi lazım. Faydalı bakterilerin daha savaşçı, daha kenetlenen bir yapıda olması lazım. Ürün sadece eczanelerde satılıyor, reçete de ediliyor.’’
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