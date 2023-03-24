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'Sadi Payaslı' yeni görevini 'Songül'den gizliyor

SHOW TV’nin BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecanı artıran gelişmeler yaşandı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' yeni görevini 'Songül'den gizliyor
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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi', 'Servet' ve tepesindeki isimleri yakalamak için 'Yörük' lakabı ile yeraltı dünyasının yeniden içine girdi. 'Songül' ise 'Sadi’nin bu yaptıklarından habersizce 'Servet' ve yanındaki adamı 'Yörük’ün peşinde düştü. İzleyicileri ekran başına toplayan bölüm beğeni dolu yorumlar aldı ve #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter’ta yaklaşık 2 saat TT listesinde kaldı. Dizinin fenomen haline gelen #SadGül çifti de trendlere girdi.

Yayınlanan bölümde; 'Sadi', Ankara ve İstanbul yeraltı dünyası arasında uzlaşmayı sağlarken 'Servet’le de bir anlaşma yaptı. 'Servet', 'Yedi Emin' ile birlikte çalışmaya başlayarak eski gücüne kavuşmayı düşündü. 'Sadi' ise 'Yörük' kod adıyla 'Servet’in yanında yer alarak içeriden ona ve tepesindeki isimlere ulaşmak için büyük bir adım attı. Ancak 'Sadi' bu planı başsavcı ile arasında gizli tutup 'Songül'den saklamak zorunda kaldı.

'Kıvanç’ın hem doktoru hem de arkadaşı 'Sinan’ın hastaneye yaptığı beklenmedik ziyaretle 'Derya', 'Kıvanç’ın hastalığını öğrendi. Diğer yanda 'Asuman' ise 'Derya’nın arkasından 'Mert’i ablasına karşı doldurmaktan geri durmadı. 'Gizem', 'Mert’in üzerine gelmesiyle 'Araz' ve 'Aylin’i gördüğünü söyledi. 'Mert' büyük bir şok yaşadı.

'Araz', 'Sevda’dan, 'Aylin' ise 'Can’dan hesap sorarken ikisinin de suçunun olmadığından habersizdiler. 'Songül' elde ettiği istihbaratla 'Servet' ve onun yeni adamı 'Yörük'ün peşine düşerken başsavcının yardımıyla 'Sadi', 'Servet’in güvenini kazandı. 'Songül’ün yapmak istediği operasyon ise gerilimin artmasına sebep oldu. 'Songül', 'Servet' ve 'Yörük’ü yakalamak için harekete geçerken final sahnesi akıllara “Sadi' yakalanacak mı?” sorusunu getirdi.

İşte gerilimin tırmandığı final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

GELECEK HAFTA NELER OLACAK?

Bölümün hemen ardından yayınlanan tanıtımda 'Sadi’nin aksiyon dolu tehlikeli hamleleri heyecanı giderek yükseltirken 'Songül', 'Servet' ve 'Yörük’ü yakalamak için adım adım ilerlemeye devam ediyor. 'Kıvanç', 'Derya’ya evlenme teklif ederken 'Mert’in tepkisi sert oluyor. 'Derya' ile 'Kıvanç’ın nikah gününde 'Asuman’ın 'Kıvanç’la konuşması ise izleyicileri şoke ediyor.

'Mert’le ilgili konuşmaya başlayan 'Asuman’ın, 'Derya’nın en büyük sırrını söyleyip söylemeyeceği merak konusu oluyor. 'Kıvanç’ın nikah masasındaki şaşkın hali ise akıllara “Mert’in 'Derya’nın oğlu olduğunu öğrendi mi?” sorusunu getiriyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 33. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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