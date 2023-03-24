'Sadi Payaslı' yeni görevini 'Songül'den gizliyor

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi', 'Servet' ve tepesindeki isimleri yakalamak için 'Yörük' lakabı ile yeraltı dünyasının yeniden içine girdi. 'Songül' ise 'Sadi’nin bu yaptıklarından habersizce 'Servet' ve yanındaki adamı 'Yörük’ün peşinde düştü. İzleyicileri ekran başına toplayan bölüm beğeni dolu yorumlar aldı ve #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter’ta yaklaşık 2 saat TT listesinde kaldı. Dizinin fenomen haline gelen #SadGül çifti de trendlere girdi.

Yayınlanan bölümde; 'Sadi', Ankara ve İstanbul yeraltı dünyası arasında uzlaşmayı sağlarken 'Servet’le de bir anlaşma yaptı. 'Servet', 'Yedi Emin' ile birlikte çalışmaya başlayarak eski gücüne kavuşmayı düşündü. 'Sadi' ise 'Yörük' kod adıyla 'Servet’in yanında yer alarak içeriden ona ve tepesindeki isimlere ulaşmak için büyük bir adım attı. Ancak 'Sadi' bu planı başsavcı ile arasında gizli tutup 'Songül'den saklamak zorunda kaldı.

'Kıvanç’ın hem doktoru hem de arkadaşı 'Sinan’ın hastaneye yaptığı beklenmedik ziyaretle 'Derya', 'Kıvanç’ın hastalığını öğrendi. Diğer yanda 'Asuman' ise 'Derya’nın arkasından 'Mert’i ablasına karşı doldurmaktan geri durmadı. 'Gizem', 'Mert’in üzerine gelmesiyle 'Araz' ve 'Aylin’i gördüğünü söyledi. 'Mert' büyük bir şok yaşadı.