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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. 'Mert’in fenalaştığı anların dikkat çektiği tanıtıma başsavcının “Yörük' ile tanışmanın zamanı gelmişti” sözleri heyecanı artırıyor. Midesi bulanan 'Songül’ün eczaneden hamilelik testi alması ise akıllara “Songül' hamile mi?” sorusunu getiriyor

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım
HABERTURK.COM

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Derya', 'Kıvanç’ın bir anda nikah salonunu terk etmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. 'Mert' ise öfkeden deliye döndü. Herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışırken 'Asuman' bu durumdan büyük bir zevk aldı.

Babasını ziyaret eden 'Aylin', gerçek ailesine ulaşabileceğini öğrendi. 'Araz', eski evlerine gizlice girip babasının sakladığı paraları ve dosyaları alması gereken 'Aylin’i bu tehlikeli yolda yalnız bırakmadı. 'Kıvanç’ın 'Asuman’a, 'Mert’in babası hakkındaki şüphelerini paylaşmasıyla 'Asuman’ın eline yeni bir koz geçti.

'Derya’nın yanında olmak isteyen 'Songül’ün karşısına ise yine 'Asuman' çıktı. 'Songül', 'Asuman’ın kendisine söylediği sözlerden bir hayli rahatsız oldu. 'Gizem', zor günler geçiren 'Mert’in yanından ayrılmazken 'Mert' ise her yerde 'Kıvanç’ı aradı. Öfkeden gözü dönen 'Mert', 'Kıvanç’la karşılaştığında annesi hakkındaki gerçeği öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan 'Mert', 'Derya' ile yüzleşti. Emniyetin peşini bırakmamasından tedirgin olan 'Servet', ayağına dolanan isimleri tek tek devreden çıkarmak için harekete geçti.
Hedefine baş komiser 'Taylan’ı alan 'Servet', onu 'Yörük’le tanıştırdı. Bölümün finalinde 'Taylan enişte' diye bildiği 'Sadi Payaslı’yı ‘Yörük’ olarak karşısında görünce büyük bir şok yaşadı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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