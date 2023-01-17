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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Sadi'nin Celal'den hesap sorduğu gerilim dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Kıvanç'ın öfkeli halleri kafaları karıştırıyor. Sadi ve Songül'ün sürpriz bir şekilde yakınlaştığı romantik akşam ise heyecanla bekleniyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!
HABERTURK.COM

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi ve Songül son anda tekneden kurtulmayı başardılar. Servet'le ilgili oyunlarına devam eden ikili onunla yeniden buluşmak için sözleşti. Yılan ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Serdar'ın avukatı Vedat ortadan kayboldu. Ekip, Vedat'ın sık sık uğradığı adrese gizli görevle bir operasyon düzenlendi ancak son anda kaçan Vedat çoktan infaz edilmişti. Diğer yanda emniyette de Serdar'ın evinde bulunan anahtarın sırrını çözmek için yoğun bir çalışma başladı. Aygün'ün planı sonunda işe yaradı ve Melek annesinin sunduğu sebeple birkaç günlüğüne eve dönmeyi kabul etti. Ancak bu defa Aygün için hiçbir şey beklediği gibi gitmedi ve Celal'in gerçek yüzünü çok acı bir şekilde gördü. Kızını korumak için Celal'i bıçaklayan Aygün, karakola gidip teslim olurken Songül ve Sadi de Melek'in yanından ayrılmadı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 26. Bölüm 2. Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/gelsin-hayat-bildigi-gibi-26-bolum-2-fragmani/109238

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