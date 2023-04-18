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SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı heyecan dolu tanıtımda Songül, Servet'i öldürmemek için kendini zor tutuyor ve onu adalete teslim ediyor. Servet'in sorgusunun sonucunda ne olacağı merakla beklenirken, Mert'in ilik kanseri olduğunun öğrenilmesi herkesi şoke ediyor. Derya'nın, Sadi'ye Mert'in oğlu olduğunu açıkladığı anlar tanıtıma damgasını vururken, bu sırada kapıda olan Songül'ün konuşmayı duyup duymadığı akıllarda soru işareti yaratıyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi ve Başsavcı, Taylan'ı öldü gibi göstererek Servet'i tuzağa çekmeyi planladı. Sadi'nin Taylan'ı vurduğunu kendi gözleriyle gören Servet, bir sonraki hamlesi için harekete geçti. Diğer yanda Songül ise Taylan'ı bulmak için elde ettiği ipuçlarının peşine düştü. Aldığı istihbaratla Servet'in sevkiyat yapacağı mekana baskın yapan Songül çatışmanın ortasında kalsa da Taylan'ın gizlice kendini korumasıyla çatışmadan çıkmayı başardı. Ancak Taylan'ın yaşadığını Servet'in de öğrenmesi Sadi'nin hayatını büyük bir tehlikeye attı. Derya'dan hesap soran Mert evden çıkıp Gizem'in yanına gitti. Gizem ve Mert yaralarını birlikte sararken eskisi gibi yakınlaşmaya başladı. Asuman sinsice anne-oğul arasına girmeye devam ederken Derya, Mert'in "Babam kim?" sorusuna bir türlü cevap veremedi. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında Mert'in baygınlık geçirmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi. Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu gördü. Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin, sonunda öz anneannesine ulaştı. Melike'nin söyledikleriyle kafası karışan Songül, hamilelik testi yaptı ancak testin sonucunu göremeden aldığı bir mesajla evden çıkıp gitti. Testteki görülen çift çizgi ise SadGül hayranlarına büyük bir heyecan yaşattı. Songül'e gelen mesajda Yörük'ün kim olduğunu öğrenmesi için atılan konuma gitmesi gerektiği yazıyordu. Songül dayanamadı ve konuma doğru yola çıktı. Bu sırada Servet ise köstebek olduğunu öğrendiği Sadi'ye silah doğrulttu. Gerilim dolu anların yaşandığı final sahnesinin ardından olacaklar için nefesler tutuldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.