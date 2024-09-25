Gemma Arterton: Sevişme sahnesi için baskı gördüm

'007 James Bond' serisinden 'Quantum of Solace'daki 'Bond Kızı' Gemma Arterton, adını vermediği bir filmde sevişme sahnesinde rol almamak için bir hayli uğraştığını açıkladı.

Gemma Arterton, filmin yönetmeninin sevişme sahnesinde yatağa girmesi için zorlayıp ona ve rol arkadaşına baskı yaptığını söyledi.

'Quantum of Solace' Gemma Arterton, bu baskıya direnerek söz konusu sahnenin çekilmemesi için rol arkadaşının da yardımını gördüğünü belirterek; "Bir keresinde setteydim. Yönetmen bana, yatağa girip sevişme sahnesinde oynamam gerektiğini söyledi. Ben de ona karşı çıktım. Çünkü o sahne kamera arkası olarak yazılmıştı. Yani sadece rol arkadaşımın ve benim seslerimiz duyulacaktı. Ben de yönetmene eğer bu sahneyi oynamam gerektiğini bilseydim bu rolü kabul etmezdim" dedi.

REKLAM Gemma Arterton, sinema endüstrisinde hâlâ cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını ve bazı 'dinozorların' çağ dışı davranışlarını sürdürdüğünü iddia etti. 37 yaşındaki Arterton, 'metoo' hareketinden önce sektörün önde gelenlerinin, kendisini feminist söylemler konusunda sesini daha az çıkarması gerektiği konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi.