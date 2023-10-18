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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 47 gündür aranan genç kadın ölü olarak bulundu - Haberler

        Bursa'da 47 gündür aranan genç kadının cansız bedeni bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadının cansız bedeni zeytinlikte bulundu. İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:02
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        Genç kadın 47 gün sonra ölü bulundu
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür aranan genç kadının cansız bedeni bulundu.

        Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi.

        NEVRİGÜL ALAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cansız bedenin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.

        İZNİK'TEKİ ÇOCUĞUNU ALMAK İÇİN EVDEN AYRILMIŞ

        İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Alan'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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