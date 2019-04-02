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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, iddiaya göre akşam saatlerinde evine giden Ayşegül B.'yi (22) takip eden bir kişi genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki telefonu almak istedi. Kısa bir süre genç kadın telefonu vermemek için direndi ancak zanlı Burak Can Y. (20) telefonu alıp kaçtı.
KAMERADAN TESPİT EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre genç kadın da zanlının arkasından koştu ancak onu yakalayamadı. Daha sonra Ayşegül B. olayı akrabalarına haber verdi. Telefonu çalınan genç kadın gözyaşlarını tutamazken onu yakınları teskin etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden zanlıyı ve gittiği yeri tespit etti.
"TELEFONU HEDİYE ETTİM"
Zanlı polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Emniyete getirilen zanlı ifadesinde eşinin 5 aylık hamile olduğunu, işten çıkartıldığını, babasının ailesine baktığını, olay günü de eve giderken genç kadının elinde telefonda oynadığını görünce işsiz olduğu için telefonu çalmaya karar verdiğini söyledi. Zanlının, "Cep telefonunu satmak için bayanın elinden almıştım ancak pişman oldum ve telefonu satmaktan vazgeçtim ve olaydan bir gün sonra telefonu sim kartı ile birlikte mahalleden arkadaşım olan Yusuf A.’ya hediye ettim. Polisler eve gelince de çaldığımı itiraf edip cep telefonunu verdiğim kişinin adresini de verdim" dediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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