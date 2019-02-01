Aydın'ın Efeler ilçesinde bu sabah saat 10.00 sıralarında bir trafik kazası yaşandı. Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B. (19) idaresindeki özel bir firmaya ait su dağıtım aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere’ye (22) çarptı. Aracın tamponu ve ardından ön camına çarpması sonucu ayakları yerden kesilen genç kız, karşı şeride uçtu. Bu sırada İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki otomobil, altına aldığı Neslihan Dere’yi yaklaşık 50 metre sürükledi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Neslihan Dere, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sorası büyük bir şok ve üzüntü yaşayan ticari aracın sürücüsü Furkan B., polislerin ifadesini aldığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi polislerin yaptığı ve ailesinin de kısa sürede yanına geldiği Furkan B., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaşanan kazada hayata veda eden Neslihan Dere.

YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri, bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. 2 şeridi trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.