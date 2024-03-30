Genç tekvandocu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu, 17 yaşındaki milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

Sıla Medine Kavurat'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kocaeli Derince Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.