İşte Altaylı'nın yazısından herkesi şaşırtan o bölüm...



GENÇ VE GÜZEL KIZA TEKLİF

Program sırasında ilginiç şeyler anlattı Ceylan Özgül.

Adnan Oktar, örgüte katılmasını istediği kadınları belirledikten sonra çete üyelerine bu yönde görevler veriyormuş.

Ve çetedeki erkekler ve kadınlar bu kızın peşine düşüyormuş.

Bu bazen 20’li, bazen de 10’lu yaşlarında kızlar olabiliyormuş.

Gerekirse mahellesine taşınarak, gerekirse alışveriş yaptığı bir işyerini satın alarak, gerekirse önce ailesi ile dostluk kurarak bu kızlar örgüte kazandırılıyormuş.

Onlar bunu anlatınca benim de birkaç yıl önce yaşadığım bir olay aklıma geldi.

5-6 yıl önce genç bir kız, asistanımı arayarak benden randevu istedi.

Konuyu da “Spikerlik konusu” diye iletti.

Ben de kendisine televizyonla bir ilgim olmadığını, bunun için televizyon tarafındaki ilgililerle görüşmesi gerektiğini ilettim.

Ancak ısrar üzerine, bir randevu verildi ve geldi.

Oldukça güzel, şık, iyi eğitimli bir genç kız. Varlıklı sayılabilecek bir ailenin kızıymış.

Anlattı:

Çalıştığı kanalda, kendisini gören Adnan Oktar’ın yardımcılarından biri kendisini aramış ve Oktar’ın televizyonunda iş teklif etmiş.

Görüşmeye gitmiş.

Sözde bir deneme çekimi yapmışlar. Çok beğenmişler ve beraber çalışmak istediklerini söylemişler.

Çalıştığı kanalda ekrana pek ender çıkma şansı bulan kıza “Her gün ekranda olacaksın” demişler.

Üstelik de 3 bin TL maaşı olan kıza 15 bin TL maaş teklif etmişler.

Kız da akşam ailesi ile teklifi paylaşmış.

Annesi internetten bir araştırma yapmış ve benim Oktar Çetesi ile ilgili yazılarıma ulaşmış. “Sen git Fatih Bey ile bir konuş. Bunlar tekin adamlara benzemiyorlar” deyince kalkıp bana gelmiş.

Ben de kendisine bu grubun rezillikleri, işi kabul ederse başına gelebilecekleri bir bir anlattım.

Ödü patladı ve gitti.

Teklifi reddetmiş.

Geçen gün aradı ve “Sayenizde kurtuldum. Çok teşekkür ederim” dedi.

“Bazen büyüklerin sözünü dinlemekte fayda var” dedim.

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