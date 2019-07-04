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HaberlerVoleybol

Genç voleybolcular Balkan şampiyonu

Türkiye, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvadaki final maçında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Milli takım, rakibini 17-25, 21-25, 25-20, 25-22 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yenerek Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Millilere şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Georgiana Maria Latan (Romanya),Yasin İlhan (Türkiye)

Sırbistan: Dokic, Perovic, Mirosavljevic, Glusac, Savic, Milunovic (Gocanin, Rodic, Taubner, Mijatovic, Jonjev, Cvetkovic)

Türkiye: Nazlı Eda Kafkas, Derya Cebecioğlu, Yaren Işık, Melis Katipoğlu, Yaprak Erkek, Zeynep Sude Demirel (Simay Kurt, Eylül Karadaş, Merve Atlıer, Elif Sude Erginbaş, Aysun Aygör, Zeynep Uzen)

Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15

Süre: 139 dakika (26, 29, 31, 33, 20)

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