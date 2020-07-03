Genç yetenekler belli oldu

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Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen '4. Genç Sâzendeler İcra Yarışması' ve koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştirilen '4. Çok Sesli Koro Eseri Beste Yarışması'na başvurular bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul edilmişti.

Yarışmalarda seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda; 'Genç Sazendeler İcra Yarışması'nda; 11 - 18 yaş veya orta öğretim ve lise kategorisinde başvuran sanatçılar arasından 3'üne başarı ve 3'üne mansiyon ödülü, 19 - 26 yaş veya ön lisans, lisans ve yüksek lisans kategorisinde başvuran sanatçılar arasından 3'üne başarı ve 3'üne mansiyon ödülü layık görüldü. 'Çok Sesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda ise başvuranlar arasından toplam sekiz besteci ödüllendirildi. Yarışmanın ödülleri birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 5 mansiyon ödülü olarak belirlendi.