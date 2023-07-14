Gençler 'Seyahatsever' ile Çeşme'de ücretsiz tatil yapıyor

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"Arkadaşımla birlikte buraya geldik. Çok memnun kaldım. Aslında bu kadar büyük bir şey beklemiyordum ama içerideki hijyen, burada çalışan yetkililerin samimiyeti çok iyiydi gerçekten. Biz gençlere böyle bir durumda bu tarz ücretsiz şeyler sunulması çok güzel.

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Özellikle Çeşme gibi bir yerde. Çünkü biz daha önce çok araştırdık, fiyatlar çok yüksekti. Bu yüzden buradaki deneyimimiz için tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir tatil oldu. Burada sınırlı değiliz. Her yere gidebiliriz. Hatta belki buradan başka bir tatil beldesine geçeriz."