Gençler, sınav kaygısıyla baş etmeyi öğreniyor

Üniversite sınavlarının yaklaştığı bu dönemde, milyonlarca lise öğrencisi hem akademik başarı hedefleri hem de gelecek kaygısıyla mücadele ediyor.

Bu sürecin öğrenciler üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet" projesinin basın lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir ilaç firmasının işbirliğiyle geliştirilen proje 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sınav ve gelecek kaygısıyla baş etme becerilerini geliştirmeyi, öz güvenlerini artırmayı ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemeyi amaçlıyor.

GENÇLER, GENÇLER İÇİN SAHADA

Proje kapsamında, Psikolog Tolga Erdoğan ve uzman ekibinin danışmanlığında eğitim alan 25 Toplum Gönüllüsü Genç, farklı liselerde öğrencilerle uygulama gerçekleştirdi.

“Buradayım, Bu Andayım”, “Nefes ile Sakinlik”, “PostürKullanımı”, “İçsel Kaynakları Kullanmak” gibi çalışmalarla öğrencilerin sınav kaygısını tanımaları ve yönetebilmeleri hedeflendi. Öncesi-sonrası değerlendirme anketleri ise uygulamaların öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini net biçimde ortaya koydu.

“GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜĞÜYLE GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM”

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş, “Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin ve onların değişim hayallerine destek olmak için büyük bir gönüllülük hareketiyle 2002 yılında kuruldu. 23 yıldır gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere alan açıyor, onların toplumsal sorunlara çözüm üretmesini destekliyoruz. ‘Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet’ projesi de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olduğu için çok mutluyum. Proje kapsamında 5 farklı üniversiteden seçilen 25 Toplum Gönüllüsü genç, uzmanlarımız eşliğinde aldıkları eğitimlerle sahaya çıkarak 813 lise öğrencisine ulaştı.

Toplum Gönüllüsü gençlerin okullarda gerçekleştirdikleri uygulamalardan sonra yapılan son değerlendirme anketlerinde; öğrencilerin %82’si uygulamalardan sonra kaygıyı tanımlamada farkındalıklarının arttığını ve %71’inde kaygının yönetilebileceğine dair olumlu bir tutum oluştuğunu ifade etti. Gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle sahada gösterdikleri emek ve öğrencilerde yarattıkları pozitif değişim hepimiz için umut verici. Bu proje sayesinde gençler yalnız olmadıklarını fark ediyor, kaygılarını yönetmeyi öğreniyor ve potansiyellerini keşfediyorlar. Bu değerli iş birliğiyle, daha fazla gencin yaşamına dokunmaktan ve gençlerin yolculuğuna eşlik etmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi. “KAYGIYLA BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN” Proje Danışmanı Psikolog Tolga Erdoğan basın toplantısında şunları söyledi: “Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet; 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sınav ve gelecek kaygısıyla başa çıkmalarına destek olmak, özgüvenlerini artırmak ve potansiyellerini keşfetmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen kapsamlı bir projedir. Kaygı, kaçınılmaz olabilir ama yönetilebilir. Proje, gençlere hem zihinsel hem bedensel düzeyde başa çıkma becerileri kazandırıyor. Anket sonuçları da gösteriyor ki, gençler artık kaygıyı tanıyor, yönetmeyi öğreniyor ve potansiyellerini daha net görüyor.