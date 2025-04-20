Gençlerbirliği: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 59'a, Bandırmaspor ise 57'ye çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 4. dakikada Daniel Popa atarken, beraberliği getiren golü ise 32. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 59'a, Bandırmaspor ise 57'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.