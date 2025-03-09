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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Atakan Akkaynak ve Eren Karadağ'ın golleriyle galibiyete ulaşan Çorum FK, puanını 42'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı 48 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:20
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        Çorum FK, Ankara'da üç puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çorum FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'de Atakan Akkaynak ve 53. dakikada Eren Karadağ attı. Ev sahibinin tek golünü ise 72. dakikada Leonardo Gaucho kaydetti.

        Çorum FK'da Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ilk maçına çıkan Tuncay Şanlı, Kırmızı Siyahlılar'daki ilk galibiyetini aldı.

        Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 42'ye yükseltirken, Gençlerbirliği ise 48 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, İstanbulspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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