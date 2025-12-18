Gençlerbirliği: 3 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Gençlerbirliği oldu.

Ev sahibine 2-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 59 ve 69. dakikalarda M'Baye Niang, 67. dakikada Samed Onur attı. Konuk ekibin gollerini ise 19'da Adem Metin Türk ve 51. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 3'e çıkarırken, Bodrum FK ise puansız kaldı.

Türkiye Kupası B Grubu'nun bir sonraki haftasında Başkent ekibi, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Samed’in arka direğe gönderdiği ortaya Sinan dokunamadı, Bodrum FK savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18’inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Dimitrov’un son çizgiye inerek çıkardığı yerden pasta Adem Metin kale sahası içinde topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

22’nci dakikada Gençlerbirliği’nin kaleyi cepheden gören noktadan kazandığı serbest vuruşta Samed’in kafa vuruşu kaleci Bahri’de kaldı.

26’ncı dakikada ceza sahası üzerinde yapılan kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

33’üncü dakikada Gençlerbirliği’nin serbest vuruşunda Zuzek’in ceza sahası içine gönderdiği topa Niang ve Onyekuru birlikte hamle yaptı, ancak meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

34’üncü dakikada Bodrum FK 2’nci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Adem Metin’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Velho gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51’inci dakikada Bodrum FK farkı 2’ye çıkardı. Dimitrov’un kale sahasına yaptığı ortada Ege’nin vuruşunu kaleci Velho çıkardı. Dönen topu kale sahası önünde tamamlayan Ali Habeşoğlu, topu ağlara gönderdi: 0-2.

53’üncü dakikada Gençlerbirliği’nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Samed’in ortasında Bodrum FK savunması topu ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında seken topu kontrol eden Abdurrahim’in yaptığı vuruşta top auta çıktı.

58’inci dakikada Bodrum FK’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Mustafa’nın penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Sinan, kafa vuruşuyla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

59’uncu dakikada Gençlerbirliği farkı 1’e indirdi. Zuzek’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Niang'ın ceza sahasına girerek sağ ayağına çektikten sonra uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-2.

61’inci dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne çok yaklaştı. Topu önünde bulan Koita’nın çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

67’nci dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sağ köşe gönderinin önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Samed’in doğrudan kaleye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.

69’uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Metehan’ın sol kanattan yaptığı ortada Niang’ın kale sahası önünden yaptığı ilk vuruş direkte patladı. Dönen topu iyi takip eden Niang, 2’nci hamlede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

78’inci dakikada Bodrum FK etkili geldi. Seferi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brazao, sağına çekerek kale sahası önünden sert bir vuruş yaptı. Gençlerbirliği kalecisi Velho topu zorlukla çıkardı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı Gençlerbirliği evinde ağırladığı Bodrum FK’yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.