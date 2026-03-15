Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında karşı karşıya gelen Gençlerbirliği, VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.

Başkent ekibinde Sekou Koita, orta alanda Tiago Djalo'ya bir faul yaptı. Hakem Yasin Kol, daha sonra oyunun başlamamasını ve pozisyonu VAR'da incelendiğini işaret etti.

Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarıyla birlikte ekrana gitti. Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Koita'ya kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği, bu kırmızı kartla birlikte Beşiktaş karşısında 18. dakikada 10 kişi kaldı. Gençlerbirliği oyuncuları, hakem Yasin Kol'un bu kararına büyük tepki gösterdi.