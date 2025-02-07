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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:19
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, ağırladığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 60 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo (Dk. 37 Ensar Kemaloğlu), Mikail Okyar (Dk. 88 Samed Onur), Nalepa (Dk. 60 Joca), Amilton, Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar (Dk. 86 Sakıb Aytaç), Mücahit Albayrak, Tugay Kacar, Laine (Dk. 66 Berkay Aydoğmuş), Ufuk Akyol, Benhur Keser (Dk. 79 Ertuğrul Furat), Kayode (Dk. 78 Ercüment Kafkasyalı), Catakovic (Dk. 86 Metehan Mert)

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        Goller: Dk. 8 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 75 Amilton (Gençlerbirliği)

        Kırmızı kart: Dk. 75 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Nalepa, Dk. 73 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 52 Laine, Dk. 65 Catakovic, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+8 Metehan Mert (Esenler Erokspor)

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